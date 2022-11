Irans Nationalteam in Katar: Blutiges Ende einer Liebesbeziehung

Alle Augen waren gespannt auf die Nationalmannschaft gerichtet. Würden sich die Sporthelden, so wie viele andere bekannte Persönlichkeiten, für die Proteste einsetzen? Zunächst war die Hoffnung groß: Stürmerstar Sardar Azmoun von Bayer Leverkusen hatte sich im Rahmen eines Trainingslagers in der Nähe von Wien via Social Media an die Öffentlichkeit gewagt. „Ich kann das Schweigen nicht mehr ertragen“, schrieb er. Sein Profilbild stellte er schwarz und kritisierte Regierung und Sicherheitsdienste. Der Preis für seinen Protest (der mögliche Verlust seines Platzes im Nationalteam) sei ein kleiner gegen den, den die Demonstrantinnen in der Heimat Tag für Tag zahlen müssten, so der Deutschland-Legionär.