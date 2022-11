England-Coach Southgate steht schon vor WM-Beginn unter Druck

Einst forderte die "Yellow Press" einen Adelstitel für den Teamchef, spätestens seit dem Nations-League-Desaster mit nur drei Punkten aus sechs Partien samt einer historischen 0:4-Heimniederlage gegen Ungarn ist die Stimmung gekippt. Da hilft es nichts, dass Southgate eine ansehnliche Bilanz vorzuweisen hat. Seit seinem Amtsantritt im Herbst 2016 hat er fünf K.o.-Spiele bei großen Turnieren gewonnen, in den 66 Jahren zuvor war England dies nur neun Mal gelungen. In den vergangenen sechs Jahren hat Southgate seine Truppe in zwei Halbfinali geführt, in den 66 Jahren davor hatte England nur drei erreicht.

Dennoch muss der Coach in Katar liefern, sonst ist er wohl den Job wohl los - trotz seines bis 2024 laufenden Vertrags. "Ich weiß, dass ich dafür beurteilt werde, was bei der WM passiert. Ich bin nicht so arrogant zu glauben, mein Vertrag wird mich davor schützen", erklärte Southgate.

Er sei aber zuversichtlich und appellierte an die Spieler. Sie hätten die Chance, mit dem WM-Titelgewinn in Katar zum größten englischen Team überhaupt zu werden: "Wir wollen, dass die Spieler den Enthusiasmus spüren, den sie seit ihrer Kindheit haben." Ein Schlüsselspieler in Englands Team ist Kapitän Harry Kane. Tottenham-Coach Antonio Conte ist überzeugt, dass sein Stürmer in Katar Leistung bringen werde: "Er kommt in der besten physischen und mentalen Verfassung zur WM", sagte der Italiener. Kane hat am Samstag sein in dieser Saison 12. Premier-League-Tor erzielt.