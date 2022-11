Duell mit USA: Die WM-Teilnahme des Iran und ihre politischen Folgen

Die Tests in Österreich

Zwei Testspiele - gegen Uruguay (1:0) und den Senegal (1:1) jeweils im Trainingslager in Österreich - mussten genügen, um Queiroz' Ideen aufzufrischen. Die iranische Auswahl, für die bei fünf WM-Antreten verlässlich nach der Gruppenphase Schluss war, dürfte es wie gehabt mit geradliniger Kontertaktik probieren. 2014 ärgerte man Lionel Messis Argentinien (0:1), vier Jahre später scheiterte man in Russland nach einem 1:0 gegen Marokko, 0:1 gegen Spanien und 1:1 gegen Portugal knapp am historischen Aufstieg. Die Hoffnung in Tore ummünzen soll diesmal Mehdi Taremi (30), dessen Form angesichts von 13 Treffern in 18 Saisonauftritten für den FC Porto - darunter fünf in der Champions League - passen dürfte.Gefüttert soll Taremi von (dem aktuell verletzten) Serdar Azmoun (Bayer Leverkusen) und Ali-Resa Jahanbaksch (Feyenoord Rotterdam) werden, ein Duo, das zuletzt nicht nur sportliche Schlagzeilen produzierte. "Wir sind immer auf der Seite des Volkes, das in diesen Tagen nichts anderes fordert als seine grundsätzlichen Rechte", schrieb etwa Jahanbaksch auf Instagram, während Azmoun in einem mittlerweile wieder gelöschten Posting kundtat: "Lang leben die iranischen Frauen!"