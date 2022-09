Politische Brisanz bei Freundschaftsspiel des Iran in der Südstadt

Es sind Trainingstage und Freundschaftsspiele zur Vorbereitung für die Weltmeisterschaft im November, die das iranische Fußball-Nationalteam der Männer derzeit in Österreich absolviert. Darunter das Freundschaftsspiel gegen Senegal am Dienstag in der Südstadt. Doch in einer Zeit, in der im Iran täglich heftig demonstriert wird, Menschen verhaftet und getötet werden, sind auch Trainingstage wie diese höchst politisch.

Auslöser der Proteste im Iran ist der Tod von Mahsa Amini. Die 22-Jährige war vor eineinhalb Wochen in Teheran in Polizeigewahrsam gestorben, nachdem sie von der Sittenpolizei wegen falschen Tragen ihres Kopftuchs festgenommen worden war. Seither sind Tausende Menschen auf die Straße gegangen.