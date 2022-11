Medien über Gastgeber Katar: "Kein Niveau für eine WM"

Enttäuschung

Die im Vergleich zu anderen Nationen der Region eher überschaubare Historie im Fußball war immer mal wieder ein Kritikpunkt an der Vergabe an das reiche Emirat gewesen - wenn auch deutlich seltener als die Menschenrechte und Lebensbedingungen für Arbeitsmigranten. Vertreter des Landes betonen dagegen immer wieder, wie groß die Fußballbegeisterung sei - gerade jetzt wegen der WM.

„Für Katar war dies eine Enttäuschung mit zwölf Jahren Vorbereitung“, schrieb die britische Zeitung „Guardian“. Die französische „L'Équipe“ kommentierte eine „irre Eröffnung“, und das war nicht positiv gemeint. „Katar hat nicht wirklich das Niveau, um bei seiner Weltmeisterschaft eine Rolle zu spielen, und ein großer Teil seines Publikums kehrte in der zweiten Halbzeit nicht zurück.“