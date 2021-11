Der Testlauf der Österreicherinnen für die EM-Endrunde vor Rekordkulisse

Die österreichischen Teamspielerinnen bekommen am Samstag einen Vorgeschmack darauf, was sie 142 Tage später erwartet. Die Österreicherinnen spielen in der WM-Qualifikation in England (13.30 Uhr/live ORF 1). Es ist ein besonderes Spiel, vor allem in Hinblick auf die Europameisterschaft, die am 6. Juli beginnt. Das Eröffnungsspiel zwischen Österreich und England findet im Old Trafford von Manchester United statt.

Es wird erwartet, dass das „Theater der Träume“ genannte Stadion ausverkauft ist, es fasst 74.000 Zuschauer. Das Spiel am Samstag in Sunderland soll einen Vorgeschmack auf die EM-Endrunde bringen. Gespielt wird im Stadium of Light das insgesamt rund 48.000 Plätze bietet, am Freitag waren schon 15.000 Karten verkauft, der englische Verband rechnet mit 18.000 Zuschauern.

Auch das ist für die Österreicherinnen eine noch nie dagewesene Kulisse. Bisher waren das WM-Qualifikations-Spiel gegen Frankreich in Troyes (2006, 11.355) sowie das EM-Halbfinale gegen Dänemark in Breda (2017, 10.184) die am besten besuchten Spiele mit ÖFB-Beteiligung.