Nächster Ausfall: Teamchef Foda gehen langsam die Spieler aus

Teamchef Franco Foda ist vor den drei Länderspielen gegen Griechenland (Mittwoch in Klagenfurt), in Nordirland (11. Oktober) und in Rumänien (14.Oktober) immer mehr zum Improvisieren gezwungen. Es vergeht praktisch kein Tag ohne Absage: Nun fällt auch Gernot Trauner für das Länderspiel-Triple aus.

Der LASK-Verteidiger leidet an einer Magen-Darm-Verstimmung und steht der Nationalmannschaft nicht zur Verfügung. Trauner, der bereits am Sonntag das Spiel gegen Rapid verpasst hatte, war nachnominiert worden, nachdem etliche Spieler abgesagt hatten.