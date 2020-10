ÖFB-Geschäftsführer: "Corona erhöht Kosten um siebenstelligen Betrag"

Gute Planung ist in diesen Zeiten kaum möglich, nicht nur für den Teamchef. Auch, was die Trainingslager betrifft, ist hohe Improvisationskunst gefragt. So fallen für die anstehenden Länderspiele acht Spieler aus, darunter mit Cican Stankovic und Alexander Schlager zwei Torhüter. Auch Routinier Andreas Ulmer fehlt wegen der Corona-Misere bei Salzburg. Nachnominiert wurden die Goalies Torhüter Heinz Lindner und Jörg Siebenhandl (die Nr. 1 dürfte Pavao Pervan sein), sowie Maximilian Ullmann und Gernot Trauner.