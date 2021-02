Der liebste Gast von Rapid ist der Angstgegner von Coach Kühbauer

Das bislang letzte Ligaspiel von Ried in Hütteldorf ist schon lange her. So lange, dass von den Verantwortlichen der beiden Vereine kaum noch jemand im Amt ist: Am 11. Dezember 2016 gewann Rapid 3:1.

In Ried herrschte sicher keine Trauer über die lange Pause, denn als Gast waren sie bei den Grünen stets gern gesehen: Von 40 Bundesliga-Heimspielen hat Rapid gegen die Innviertler 32 gewonnen und keines verloren. Diese längste bestehende Serie von allen Profiklubs soll ab 17 Uhr verlängert werden.