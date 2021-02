Vorvertrag bei Rapid: Der Rieder Grüll hat seine Zukunft geklärt

Der erste Transfer für die kommende Saison ist bei Rapid fixiert: Marco Grüll hat einen Vorvertrag bei den Hütteldorfern unterschrieben, der nach Abschluss der laufenden Saison gültig wird. Der Rieder kommt im Sommer somit ablösefrei.

"Nur der Medizin-Check fehlt noch", sagt Sportdirektor Zoran Barisic.

Deswegen war es für Barisic auch leicht verkraftbar, dass bis zum Transferschluss Montagabend keine Einigung über die Ablöse für einen Wintertransfer erzielt werden konnte. Der 22-Jährige ist sowohl am Flügel als auch in der Sturmspitze eine Variante für Trainer Didi Kühbauer, der vom schnellen Salzburger überzeugt ist.

Kühbauer vor Verlängerung

Die Zukunft von Kühbauer wird sich noch in diesem Monat entscheiden: Am 2. Februar wurde im KURIER berichtet, dass der Burgenländer in den kommenden Wochen ein Angebot für einen neuen Vertrag vorgelegt bekommt.