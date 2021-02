Marsch: "Wichtiger als das 4:2 gegen Rapid war die Dominanz"

Die neue Variante im 4-3-2-1 mit Daka als vordersten Angreifer und seinen Assistenten Aaronson sowie Berisha ging voll auf. Anders als der Versuch von Kühbauer, mit Dejan Ljubicic als Abwehrchef und dem spielstarken Zentrum mit Dejan Petrovic und Marcel Ritzmaier auf Technik und Kontrolle zu setzen: „Wir konnten das Zentrum nicht kontrollieren. Wir haben in Salzburg schon so viel probiert und am Ende waren sie wieder besser“, erkannte der Burgenländer nach seinem 100. Spiel im Amt.

Sein Ausblick: „In der Meistergruppe kriegen wir wieder zwei Chancen, das werden wir dann anders angehen.“ Aber seine Langzeit-Prognose – Salzburg wird wieder Meister – bleibt sehr realistisch: „Natürlich wollen wir Meister werden. Aber am Ende bedeutet viel Geld auch Qualität in einem sehr starken Salzburger Kader. Über einige Spiele wäre es für uns leichter dranzubleiben als in 32 Spielen. Sie haben die beste Mannschaft.“