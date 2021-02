Rapid-Torhüter Richard Strebinger: "Es liegt immer nur an mir"

Wann wussten Sie, dass Sie wieder spielen werden?

Ich habe mich bewusst nicht mit Spekulationen umgeben. Erfahren haben wir es am Spieltag. Vorbereitet war ich auf den Einsatz aber schon länger: Als Tormann muss man sich immer so vorbereiten, als würde man spielen.

Beim 0:0 in Altach hätte Rapid auch ohne Torhüter spielen können. Wie erleben Sie so eine Partie?

Ich finde es trotzdem genauso anstrengend wie das 4:1 gegen Sturm, als ich gleich ein paar Paraden hatte. Weil du immer zu 100 Prozent konzentriert sein musst. Es kann ja jederzeit passieren, dass doch ein Pass durchrutscht und auf einmal ein Stürmer auf dich zuläuft.

Und wie haben Sie die zwölf Spiele als Nummer 2 erlebt?

Natürlich hab’ ich mich kurz geärgert, dass ich auf die Bank musste. Aber ich erkenne in einer Floskel sehr viel Wahrheit: Jeder Rückschritt ist eine Chance, innezuhalten, und nachzudenken, was besser werden kann und dann Schritte nach vorne zu machen. Das möchte ich meinen eigenen Kindern auch so vorleben. Es liegt immer nur an mir.