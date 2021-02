Salzburg wurden die Grenzen aufgezeigt: "Es wird ganz schwer"

Dass Salzburg in der Defensive gegen internationale Gegner Probleme hat, war schon im Herbst in der Grupppenphase der Champions League nicht zu übersehen, am Donnerstag kam allerdings auch von der Offensive zu wenig Konstruktives. Das untermauerte der Trainer mit Fakten. "Wir haben nur zweimal aufs Tor geschossen." Nicht nur für ein Heimspiel ist das "zu wenig", merkte Marsch an, "aber wir haben noch ein Spiel. Wir müssen nach Spanien fliegen und eine bessere Leistung bieten."