0:2-Heimpleite gegen Villarreal: Salzburg steht vor dem EL-Aus

Marsch musste am Donnerstag-Abend improvisieren – und das nicht nur in der Abwehr. Denn am Abend vor dem Spiel waren die Salzburger von der UEFA informiert worden, dass Mo Camara und Sekou Koita nach ihren positiven Dopingproben ab sofort für drei Monate gesperrt sind. Da gegen den spanischen Topklub auch Ramalho und Wöber fehlten, musste Salzburgs Coach vier Stammkräfte vorgeben. Mit Solet und Neuzugang Aaronson begannen zwei Europacup-Debütanten.