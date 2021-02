Kühbauer: "So gut wie Villarreal können wir es mit Rapid nicht"

Wie viele Fußball-Fans saß auch Didi Kühbauer Donnerstagabend vor dem Fernseher. Der Rapid-Trainer verfolgte das 1:4 von Wolfsberg gegen Tottenham und danach – mit besonderem Interesse – das 2:0 von Villarreal in Salzburg.

Der Serienmeister ist der nächste Gegner der Rapidler, am Sonntag in einem echten Spitzenspiel (17 Uhr). Die Heimniederlage der Salzburger in der Europa League lag für Kühbauer mehr an den Spaniern als an den Hausherren: „Das war von Villarreal wirklich unglaublich gut gespielt. Sie haben sich nie unter Druck setzen lassen. Vor allem vor der Pause hat vom Tormann bis zum Stürmer jeder Spieler stets die richtigen Entscheidungen getroffen, auch unter großer Bedrängnis.“

Das Resümee des Burgenländers: „Ich sag’s ganz deutlich: So gut wie Villarreal können wir es nicht. Am liebsten würde jeder so spielen gegen Salzburg, aber diese Qualität einer spanischen Spitzenmannschaft haben wir nicht.“