Punkterekord: So gut war Rapid zuletzt vor 25 Jahren

Rapid eilt von Sieg zu Sieg. Gepunktet wird wie zu Zeiten, als die sportlich Verantwortlichen Didi Kühbauer und Zoran Barisic noch im Rapid-Dress mitwirkten. Auch wenn der Weg dorthin einmal mühsamer ist, wie beim 1:0 gegen den WAC, halten die Hütteldorfer mit dem fünften Erfolg in Serie den Kurs.

Der erste Schuss der Partie aufs Tor brachte den entscheidenden Treffer von Ercan Kara. Das dürften die besonderen Gesetze eines „Laufs“ sein. Nur ein einziger Schuss des WAC aufs Tor wurde zugelassen, den hielt Strebinger gegen Vizinger stark.

Nach 16 Runden ist die Hälfte der Saison gespielt. Eine Halbzeit-Bilanz macht wenig Sinn, weil nach Runde 22 bekanntlich die Punkte halbiert werden. Klar ist hingegen der Blick in den Rückspiegel: Rapid holt so viele Punkte wie seit 25 Jahren nicht mehr. Noch erfolgreicher waren die Hütteldorfer seit Gründung der Bundesliga gar nur in der Zwei-Punkte-Ära.