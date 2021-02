LASK-Vize schlägt Alarm: Neues Stadion kostet 117 Millionen

Im Zuge dessen zählt der Vizepräsident etliche bereits getätigte Bestellungen im Bereich Instandhaltung/Wartung und laufender Betrieb in der Höhe von fünf Millionen Euro auf, die allesmt - wie Zauner schreibt - von Präsident Siegmund Gruber mitunterzeichnet wurden.

Vorwürfe

Darüber hinaus nimmt Zauner Stellung zu Vorwürfen, die an seine Person ergangen sein sollen. Etwa, dass er sich seit Mitte Oktober 2020 nicht an die Regularien des Fördervertrags gehalten habe und dem Unternehmen (der LASK GmbH, Anm.) existenzbedrohenden Schaden zugefügt habe. Das Land Oberösterreich fördert den Stadionbau bekanntlich mit 30 Millionen Euro.Angesichts dieses Vorwurfs schreibt Zauner: "Es lag mir bis Mitte Oktober weder ein entsprechendes Schriftstück, noch die Fördervereinbarung sowie der entsprechende Schriftverkehr mit dem Land OÖ hinsichtlich Vergabeprozess vor. Vielmehr wurde mir erstmalig am 25. November 2020 auf Aufforderung ein erster Entwurf des Fördervertrages elektronisch zugesandt." Ein finaler Fördervertrag liege ihm bis heute nicht vor, so Trauner. "Trotzdem wurde einvernehmlich zwischen Präsidium und Geschäftsführung festgelegt, relevante Beauftragungen für das Projekt zu tätigen, so dass der Projektstart nicht verzögert wird."