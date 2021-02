Salzburg lässt Rapid keine Chance und legt im Titelkampf vor

In der Nachspielzeit fielen noch drei (!) Tore. Auf das 3:1 durch Lion Schuster legte Berisha noch einen Assist nach. Karim Adeyemi durfte aber nicht den Endstand bejubeln. Für diesen sorgte Ercan Kara, ohne Jubel – 4:2 (94.). Bereits am Donnerstag geht es für Salzburg in Villarreal um die kleine Rest-Chance in der Europa League.