Später WAC-Erfolg gegen Sturm, der LASK besiegt die Admira

Der WAC hat mit einem Auswärtssieg bei Sturm Graz in der Bundesliga Platz fünf erobert. Die Kärntner setzten sich drei Tage nach dem Europa-League-Auftritt gegen Tottenham am Sonntagnachmittag in Graz spät mit 2:1 durch. Die ab der 35. Minute in Unterzahl spielenden Steirer wurden für ihren Kampf nicht belohnt und verloren in der 18. Runde erstmals in dieser Saison zwei Ligaspiele in Folge.