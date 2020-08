Chianti oder Rioja? Prohaska, Polster und das Europa-League-Finale

Erzählen Sie doch eine Anekdote aus Ihrer Zeit damals bei Inter und Sevilla.

Polster: Mein Sevilla-Vertrag war abgelaufen. Zu Real Madrid hat’s zwar Kontakt und mit Atlético-Präsident Jesús Gil Verhandlungen gegeben. Aber dann wollte ich meine kostenlose Freigabe von Sevilla nutzen und bin zu Logroñes gewechselt. Schon in der zweiten Runde musste ich mit meinem neuen Verein zu meinem alten ins Pizjuán-Stadion nach Sevilla, während – was ganz, ganz selten vorkommt – zur gleichen Zeit der Stadtrivale Betis ebenfalls daheim in Sevilla spielte. Als mir gegen den FC Sevilla das Siegestor zum 1:0 gelungen ist, haben’s das sofort im Betis-Stadion verkündet. Worauf die Betis-Fans meinen Namen gesungen haben, während man im Pizjuán-Stadion eine Stecknadel hat fallen hören können.

Prohaska: Nein, die G’schicht mit dem Adriano Celentano habe ich schon 1000 Mal erzählt*. Ich wähle somit meine damalige Vertragsverhandlung mit Inter.

Dann schießen Sie los.

Prohaska: Wir waren uns in allen Punkten einig. Nur wollte ich eine Klausel für eine mögliche Heimkehr nach Österreich um drei Millionen Schilling. Inter war perplex und verweigerte die Klausel. Dann habe ich gesagt, als Zeichen meiner Treue zu Inter hätte ich gerne einen Zehnjahresvertrag. So schnell habe ich nicht schauen können, da haben sie mir die Klausel in den Vertrag geschrieben.

Haben Sie noch Kontakt zu Ihrem früheren Klub?

Prohaska: Zu Oriali. Zuletzt habe ich mit ihm bei Ausbruch der Corona-Pandemie telefoniert, weil ich besorgt war. Er hat mir dann von dem Wahnsinn in Norditalien erzählt, dass Ärzte entscheiden müssen, wer stirbt und um wem gekämpft wird.

Polster: In Sevilla lieben’s mich noch heute. Für’s Trainerpraktikum war ich gemeinsam mit Michael Angerschmid und Oliver Glasner bei Sevilla einige Tage zu Gast. Das ist leider auch schon länger her.

Spielt die Geisterkulisse im Finale eine Rolle?

Prohaska: Sie ist zumindest nicht völlig egal. Heimvorteil gibt es keinen, auch für die Schiedsrichter wird es angenehmer sein, wenn sie von den Rängen nicht dauernd kritisiert werden.

Polster: Die Geisterkulisse wird für keinen Klub ein Vorteil sein. Aber schön, dass Sevilla in einem Heimstadion von mir, in Köln, das Finale spielt. Ich hoffe, dass sich meine Andalusier in Köln genau so wohl fühlen wie früher ich beim FC.

* Und nun zum 1001. Mal die Geschichte von Adriano Celentano: Signor Prohaska speiste einst mit seiner Frau beim Italiener – no-na in Mailand – und erblickte wenige Tische entfernt Sänger- und Schauspielstar Adriano Celentano. Prohaska wollte unbedingt ein Autogramm, seine Frau gemahnte, Signor Celentano in Ruhe speisen zu lassen. Da kam der Kellner an Prohaskas Tisch: „Entschuldigen Sie die Störung, doch der Herr Celentano hätte gern ein Autogramm von Ihnen.“