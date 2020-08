Große Namen im kleinen Finale des Fußball-Europacups

"Der Stolz Spaniens"

Die letzte Hoffnung Spaniens bleibt nach Barcelonas Demontage durch den FC Bayern der Vertreter aus Andalusien. Coach Julen Lopetegui steht nach seinen missglückten Engagement in der Nationalmannschaft und einem Kurzgastspiel bei Real Madrid am Ende seiner ersten Saison in Sevilla wieder in einem Endspiel. Und plötzlich sind er und seine Mannschaft von den Medien zum „Stolz Spaniens“ ernannt worden. Leicht wird es für Favorit Inter jedenfalls nicht: Der FC Sevilla erlitt in den letzten 20 Pflichtspielen keine einzige Niederlage.