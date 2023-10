Champions League: Alaba und Arnautovic in der Zuseherrolle

Die beiden österreichischen Stars David Alaba und Marko Arnautovic sind verletzungsbedingt nur Zuschauer, wenn ihre Clubs am Dienstag in der Champions League gefordert sind. Real Madrid gastiert im Schlager des Tages ohne ÖFB-Teamkapitän Alaba beim SSC Napoli. Ohne Arnautovic kämpft Inter Mailand im Heimspiel gegen Benfica Lissabon um den ersten Sieg in der Salzburg-Gruppe D.

Napoli ist nach einem bescheidenen Saisonstart für das Duell des italienischen mit dem spanischen Meister rechtzeitig in Form gekommen. Nach sechs Punkten und acht Treffern in den jüngsten zwei Spielen ist die Mannschaft von Rudi Garcia auf Rang drei der Serie A geklettert. Mit Heimvorteil im Stadio Diego Maradona hoffen die Süditaliener, endlich auch Real bezwingen zu können. In bisher vier Duellen steht lediglich ein Remis zu Buche.

