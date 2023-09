Schock für Arnautovic: ÖFB-Star verletzt sich bei Inter-Sieg

Inter Mailand hat auch das fünfte Saisonspiel in der italienischen Serie A gewonnen, für Marko Arnautovic endete der Nachmittag aber schmerzhaft. Der beim 1:0 in Empoli in der 72. Minute eingewechselte Wiener musste in der 90. Minute offenbar aufgrund einer Muskelblessur im Oberschenkel wieder vom Rasen.

Lange Pause für Arnautovic befürchtet

Laut ersten Medienberichten hat sich der ÖFB-Spieler einen Muskelfaserriss zugezogen, was eine längere Pause bedeuten würde. "Es tut mir leid für ihn,weil er sich sehr gut in die Mannschaft eingebracht hat und ein wichtiger Spieler für uns ist", sagte Coach Simone Inzaghi.

Am 13. Oktober trifft das Nationalteam im Schlager der EM-Qualifikation in Wien auf Belgien, zwei Wochen später empfängt Inter Österreichs Meister Salzburg zum Duell in der Champions League.