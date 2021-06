Rapid kann weiter auf Spielmacher Christoph Knasmüllner bauen

Einer davon soll U-21-Teamspieler Jonas Auer sein. „Eine spannende Aktie, mehr sag’ ich nicht“, meint Barisic zum Tschechien-Legionär.

Verkauf vor Einkauf

Der Sportchef muss nach den ablösefreien Zugängen (Wimmer, Grüll und Robert Ljubicic) auf das richtige Transfer-Timing achten, denn „für Zugänge mit Ablöse gilt als Grundvoraussetzung: zuerst verkaufen, dann kaufen. Für finanzielle Abenteuer bin ich bekanntlich nicht zu haben.“

Dibons Comeback

Vom ersten Vorbereitungstag an voll eingeplant wird der wieder fitte Non-Playing-Captain Christopher Dibon. Philipp Schobesberger und Dalibor Velimirovic (nach einem kleinen Eingriff am Meniskus) sind noch am Weg zurück.

Von den Rapid-II-Spielern mit Potenzial für mehr sieht es bei Rechtsverteidiger Lukas Sulzbacher und Spielmacher Nicolas Wunsch gut aus mit der erwünschten Vertragsverlängerung.