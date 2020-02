Vor Jubiläum für Rapid: Die späte Erleuchtung von Knasmüllner

Christoph Knasmüllner bestreitet am Sonntag in Hartberg sein 50. Ligaspiel für Rapid. Seit seinem Kauf im Sommer 2018 von Barnsley um 550.000 Euro hat der Spielmacher in gesamt 67 Pflichtspielen 15 Tore erzielt und 27 aufgelegt. In diesem Zeitraum ist der Wiener damit der beste Scorer der Grünen.

„Das ist cool. Ich habe nicht gewusst, dass ich ein Liga-Jubiläum feiere und die besten Scorerwerte habe.“ Die Aussage passt zum 27-Jährigen. Knasmüllner kann mit seiner unbeschwerten Spielweise unangenehm für den Gegner sein, aber auch völlig abtauchen. So, dass nicht nur Rapid-Fans fragen: „Wo ist eigentlich der Knasi?“