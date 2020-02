Andy Marek: "Bei Rapid ist alles möglich"

Haben Sie Angst vor einem Pensionsschock?

Nein. Den würde es nur geben, wenn ich rausgeworfen worden wäre. Aber ich gehe mit Blick auf meine Gesundheit. Und weil ich auch nicht in ein paar Jahren hören will „Früher hast du es aber besser gemacht, Andy“. Ich werde auf der Haupttribüne endlich ein Spiel genießen können. Es war bislang immer beinharte Arbeit, so richtig freuen konnte ich mich während einer Partie noch nie.

Es wird gegen WSG Tirol auch eine Erinnerung an die verstorbene Rapid-Legende Alfred Körner geben. Wie viele Tränen sind im Stadion zu erwarten?