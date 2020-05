Marek: "Das war ein gefährliches Spiel"

Sie haben mit Ihren andauernden Beteuerungen, wie toll die Fans sind, deren Status selbst überhöht.

Du hörst etwa nach den Aston-Villa-Spielen von Engländern: 'Wir haben so einen Support noch nie erlebt.' Es stimmt: Wir haben das zelebriert und T-Shirts bedruckt mit 'Wir sind Rapid. Und wer seid ihr?' Irgendwann verselbstständigt sich das. Das war ein gefährliches Spiel.



Und dann ...

... passiert der Derby-Abbruch. 'Wir sind Rapid' kann nicht gelten, wenn die Scheiße gerade am Dampfen ist. Und das Kartenhaus bricht zusammen. Du siehst an Kleinigkeiten, was falsch war.



Zum Beispiel?

Wir hatten ein Shirt mit der Aufschrift 'No Respect'. Das hab' ich nach dann sofort aus dem Fanshop verräumt. Du kannst nicht Respekt predigen und im Marketing das Gegenteil fahren.



Wie soll es weitergehen?

Wir wollen eine Basis finden, damit im Stadion wieder die Post abgeht. Am Montag gibt es eine Aussprache mit der Faninitiative "United we stand". Für das Ried-Spiel bitte ich alle Fans, die für den Boykott kein Verständnis haben, die Mannschaft voll zu unterstützen. Das hat sie sich verdient.



Was fordern die beleidigten Fans von Rapid?

Unser Maßnahmenkatalog ist nicht das große Thema. Der bleibt bestehen! Es geht um entbehrliche Aussagen nach dem Derby. Wir haben in der Emotion einige Dinge falsch angesprochen.

Es ist grotesk, wenn Fans, die "Tod und Hass dem FAK" oder "Mateschitz, Sohn einer Hure" schreien, eine Entschuldigung von Rapid für zu harte Äußerungen fordern.

Ich weiß, dass die schweigende Fan-Mehrheit kaum Verständnis für den Boykott hat. Aber wir haben immer gepredigt, dass der Verein den Mitgliedern gehört und die Rapid-Familie zelebriert. Da gibt es eben Familienmitglieder, die Vorzugsschüler sind. Und dann gibt es andere, die wir aber auch nicht ausstoßen wollen. Das sehe ich auch im Ausland.



Wo denn?

In München verstehen im Stadion 40.000 Fans nicht, warum Manuel Neuer als bester Tormann Deutschlands von der aktiven Fanszene nicht unterstützt wird. Aber auch Herr Hoeneß, den ich großartig finde, geht abseits der Öffentlichkeit auf den harten Kern zu, um eine Basis zu finden.



Was haben Sie persönlich nach dem Platzsturm gelernt?

Ich musste kapieren, dass ich nicht Everybody's Darling sein kann. Es gibt auch Feinde. Leute, für die ich jahrelang da war, ließen mich fallen wie einen heißen Erdapfel. Daraus hab ich unendlich viel gelernt. Und ich bin wieder aufgestanden.



Sie wirken rhetorisch gewandt. Ist Ihnen das wichtig?

Ich will nicht herumeiern, immer ehrlich sein - bis zur Selbstentblößung. Ich habe keine Kurse besucht, nur eine Stimmbildung durch meine Zeit bei den Sängerknaben. Ich habe früher ja auch Musik gemacht.



Wären Sie gerne ein Pop-Star geworden?

Ich hätte gerne das Happel-Stadion als Sänger gefüllt. Aber mir wurde schnell klar, dass ich das nicht schaffen werde. Sonst sind mir alle meine Wünsche erfüllt worden - bis auf einen.



Und zwar?

Ich hätte gern den Sprung ins Fernsehen geschafft, mit einer Samstagsabend-Show im ORF. Jetzt würd' ich schon eine unter der Woche nehmen. Aber das wird sich kaum noch ausgehen. Mir gehen ja schon die Haare aus.