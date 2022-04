Bundesliga live: So steht es beim Schlager in Salzburg gegen Rapid

Packende Duelle, Spannung bis in die Schlussminuten, aber am Ende doch das erwartete Ergebnis: Salzburg besiegt Rapid.

So ist es in den vergangenen Begegnungen gelaufen, so soll es ab 17 Uhr auch diesmal für den Meister laufen.

Doch Rapid-Trainer Feldhofer ist nach der Länderspielpause zuversichtlich: „Wir haben gut trainiert und mehrere Varianten vorbereitet. Nach der Rückkehr der vielen Teamspieler hat es überraschend schnell gut ausgesehen. Diese gute Form gibt uns Optimismus.“