Ein Schützenfest bei Schmidts Abschiedsgala

Wenn es was zum Feiern gibt, dann kommen auch in die Red-Bull-Arena vor den Toren Salzburgs die Massen. 18.425 sorgten für eine durchaus würdige Kulisse vor der Ehrung des österreichischen Meisters der Saison 2013/’14, die im Anschluss an das letzte Heimspiel gegen Ried stattfand.

Die, die gekommen waren, wurden auch schon im Vorspiel zur Meisterfeier gut unterhalten. Die Rieder gaben einen braven Sparringpartner für die Meisterkicker ab, die kombinierten wie in den besten Spielen in dieser Saison, obwohl Trainer Schmidt bei seinem Abschiedsheimspiel mit Leitgeb und Mane zwei Stützen für das Cup-Halbfinale am Mittwoch in Horn schonte.