0:1 beim LASK - Die Austria ging im Finish K.o.

Einem intensiven Arbeitstag folgte für die Veilchen kein Feierabend. Die Wiener Austria kann nach dem 0:1 beim LASK sämtliche Rechnereien in Hinblick auf einen Europacup-Platz ins Abseits stellen. Dafür wird Linz in der kommenden Saison international. „Europapokal“ intonierten am Ende die Linzer Fans, feierten ihre Spieler in Pasching wie nach dem Gewinn der Meisterschaft, während die Veilchen mit hängenden Köpfen in die Kabine schlichen.

Austria-Trainer Letsch setzte nach der Derby-Pleite auf Routine. Einerseits, weil die zuletzt gesperrten Holzhauser und Serbest ohnehin wieder zur Verfügung standen, andererseits gab Grünwald sein Startelf-Comeback nach langer Verletzungspause. Stangl spielte im linken Mittelfeld eine interessante Rolle, die er im Stile eines Linksaußen interpretierte.

Beide Teams trotzten den anfangs noch sommerlichen Temperaturen und starteten sehr intensiv in das Duell. Der LASK, den Europacup vor Augen, bestach durch Aggressivität und die Stärke bei Standard-Situationen, womit die Linzer den Wienern immer wieder Probleme bereiteten. Tetteh näherte sich mit einem Kopfball nach einer Ecke dem Tor an, Michorl mit einem Freistoß, den Goalie Pentz entschärfen konnte.

Die Austria konnte nach einer Viertelstunde das Geschehen beruhigen, war um die Kontrolle im Spiel bemüht. Vermehrter Ballbesitz brachte aber nur zwei Momente der Gefährlichkeit durch Schüsse von Grünwald und Holzhauser.