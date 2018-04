1:1 in Mattersburg: Erster Punkt für SKN unter Kühbauer

Die Szene des Spiels war ein Duell im Strafraum von St. Pölten. Der Mattersburger Gruber hatte die Hand vor Stec, der wegrutschte - auch Gruber rutschte weg. Schiedsrichter Schörgenhofer gab einen harten Elfer, weshalb die Rote Karte für Stec wegen Torraub ebenso hart war.

Es war die 38. Minute, Prevljak trat zum Elfer an und vergab wie schon am Mittwoch im Cup-Semifinale gegen Salzburg. Damals schoss er flach ins rechte Eck, diesmal flach ins linke. St. Pöltens Tormann Riegler hatte richtig spekuliert. Damit hat Mattersburg bereits fünf Elfer in Folge vergeben.