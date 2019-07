Bundesliga-Check, Teil 3: Salzburgs Jäger aus dem Wienerwald

Nach dem Millionenkauf von Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen von Ajax wurde ein Abnehmer für Edelreservist Darko Todorovic gefunden. Der bosnische Teamspieler wird ein Jahr nach Kiel zum deutschen Zweitligisten Holstein verliehen.

Während bei Rapid Dejan Ljubicic erst im August wieder voll fit sein wird, könnte beim Meister Dauerläufer Andreas Ulmer ausnahmsweise ausfallen. Der ungewöhnliche Grund: Seine Frau ist hochschwanger. „Natürlich möchte ich bei der Geburt dabei sein“, kündigt der 33-jährige Linksverteidiger persönliche Flexibilität an.

Die ungewöhnliche Ankickzeit erinnert die Rapidler an glorreiche Europacupabende. „Heimspiel gegen Salzburg um dreiviertel Neun – das ist richtig geil“, meint Kapitän Stefan Schwab, der auch daran erinnert, dass die Grünen das letzte Heimspiel gegen Salzburg gewonnen haben (2:0 am 24. Februar). So wie früher soll auch Philipp Schobesberger spielen. Nach einem schwachen Frühjahr wurde der ehemalige Flügel, der nun im 3-5-2 stürmt, für seine ungewohnt ernsthafte und intensive Arbeit in der Vorbereitung intern gelobt.