Solidarität: Rapid-Fans sammeln für Wacker Innsbruck

"Fakt ist, dass Wacker Innsbruck kurz vor dem Aus steht und wir dabei nicht zusehen wollen, wie ein weiterer Traditionsverein in der völligen Bedeutungslosigkeit der österreichischen Fußballlandschaft versinkt. Kurzum: Österreich braucht Vereine wie Wacker Innsbruck, und deswegen helfen wir", heißt es in einem Statement der Ultras Rapid, das am Donnerstag publik wurde. Man sei in Wien-Hütteldorf bewusst, wie ernst die Lage in Innsbruck ist.

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga sieht sich der Klub mit massiven finanziellen Problemen konfrontiert. Es geht ums Überleben. Nun hat sich Wacker im Kampf gegen die finanziellen Nöte ein fiktives Heimspiel namens "Spiel gegen die Zeit" einfallen lassen, für das sich Wacker-Fans, aber auch andere hilfsbereite Personen Tickets zum Preis von 20 Euro kaufen können. Dadurch könnten bei einem vollen Tivoli-Stadion 304.000 Euro zusammenkommen.