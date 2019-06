Kündigungen, Verkäufe, Sparkurs: Wie es mit Wacker weiter geht

Die Folgen

Aber wie soll's nun mit dem Traditionsverein weiter gehen? Was werden und sollen die kommenden Wochen bringen? Wo sieht der Verein seine Zukunft?

Neuausrichtung

Die Innsbrucker haben sich davon verabschiedet, bald wieder der höchsten österreichischen Spielklasse anzugehören wollen. Lange Tradition hin, vergangene Erfolge her - die Zukunft des FC Wacker liegt in der Ausbildung und Förderung junger Spieler. Nach dem Aufstieg des Lokalrivalen Wattens in die Bundesliga bleibt den Innsbruckern freilich auch nichts anderes übrig. "Ein Aufstieg in die Bundesliga ist für Wacker schlicht nicht möglich", weiß Alfred Hörtnagl, "das hat keinen Sinn, weil die Rahmenbedingungen fehlen. Wacker muss sich neu positionieren als Plattform für junge Spieler."

Entschuldung

Als Gerhard Stocker den Verein vor zweieinhalb Jahren übernahm, plagten den Verein noch ärgere Finanzsorgen. Knapp zwei Millionen, so berichtet der Präsident, hätten damals gefehlt. "Wir sind zweieinhalb Jahre lang auf der Rasierklinge spazieren gegangen." Durch intensive Sparmaßnahmen und dank Spielerverkäufen konnte das Minus permanent reduziert werden, so dass Stocker nun sogar davon ausgeht, "dass der Verein mit 30.Juni entschuldet ist. Dann ist ein richtiger Neustart möglich. Wir haben es kaufmännisch im Griff."

Spielerverkäufe

So sehr Sportchef Alfred Hörtnagl für seine Visionen ("2020 spielt Wacker international") und seine Trainerentscheidungen (Maurizio Jacobacci, Thomas Grumser) kritisiert wird, mit seinen Spielerverkäufen ist er maßgeblich verantwortlich, dass es den FC Wacker heute überhaupt noch gibt und dass mit Stichtag 30.Juni die Altlasten abgearbeitet sind. "Wir haben in den zweieinhalb Jahren drei Millionen Euro an Transfererlösen generiert", rechnet Hörtnagl vor. In den kommenden Wochen sollen auch noch die letzten Spieler mit längerfristigen Verträgen (Christopher Knett, Daniele Gabriele, Stefan Peric) verkauft werden, das große Tiroler Talent Matthäus Taferner könnte zusätzlich Geld bringen.