Absteiger Innsbruck: Spielerverkäufe zur Schuldentilgung

Man muss schon ein echter Fußball-Insider oder zumindest ein leidenschaftlicher Wacker-Fan sein, um die Spieler zu kennen, die in der neuen Saison in der zweiten Bundesliga im grün-schwarzen Trikot auflaufen werden. Nach dem Abstieg bleibt bei den Innsbruckern personell kein Stein auf dem anderen - und von der Mannschaft, die zuletzt in der Bundesliga spielte, kaum wer übrig.

Durch den Absturz in die Zweitklassigkeit sind etliche Verträge hinfällig, nun versucht Sportchef Alfred Hörtnagl auch noch jene Fußballer an den Mann zu bringen, die noch einen laufenden Kontrakt haben. Notgedrungen. Denn zum einen kann sich Wacker in der zweiten Liga gewisse Spieler schlicht nicht mehr leisten, zum anderen muss der Verein auch noch die Altlasten abbauen.