Fußball-Splitter: Salzburg verleiht Prevljak nach Belgien

31.1. Stürmer Smail Prevljak verlässt Meister Red Bull Salzburg für ein halbes Jahr in Richtung Belgien. Der 24-jährige Bosnier wurde bis Saisonende an KAS Eupen verliehen, um dort Spielpraxis zu sammeln, gaben die Salzburger am Donnerstag bekannt. Eupen liegt in der belgischen Liga derzeit auf Rang 13.

Prevljak war in der laufenden Saison bei den Salzburgern nur zu fünf Einsätzen (1 Tor) gekommen. Sein Vertrag beim Serienmeister läuft noch bis 2022. In Österreich war der Angreifer bereits 2017/18 an den Ligarivalen Mattersburg verliehen und überzeugte dort mit 16 Ligatreffern. In der Vorsaison gelangen ihm für Salzburg zwölf Pflichtspieltore.