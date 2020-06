Biedere Austria, torlose Admira, verbesserte Tiroler

Es kündigt sich eine ausgeglichene Saison in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga an. Jedenfalls lassen die ersten beiden Runden diesen Schluss zu. Keine Mannschaft konnte die ersten beiden Spiele gewinnen, nur ein Team ist punktelos geblieben. Während Austria, Mattersburg, St. Pölten (je 1 Sieg, 1 Remis) sowie Altach (2 Remis) noch ungeschlagen sind, hat die Admira die ersten beiden Spiele verloren (0:1 bei der Austria, 0:2 gegen Mattersburg). WSG Tirol konnte nach dem 0:5-Heimdebakel gegen den SKN am Samstag in Altach mit einem 1:1 die rote Laterne an die Südstädter abgeben. Aber es bleibt alles sehr eng. Den Leader ( Austria) und das Schlusslicht der Qualifikationsgruppe ( Admira) trennen acht Runden vor Saisonschluss nur sieben Punkte.

Die Stimmen zu den Samstag-Spielen ....

Admira - Mattersburg 0:2

Zvonimir Soldo (Admira-Trainer): „Wir haben uns wieder selbst geschlagen. Nach einer guten Anfangsphase haben wir ein unnötiges Gegentor kassiert. Das zweite Gegentor war unglücklich und eigentlich Abseits. In der zweiten Hälfte hat sich die Mannschaft recht engagiert gezeigt. Wir haben wie gegen die Austria unsere Möglichkeiten gehabt, aber es fehlt einiges, nicht nur unser bester Torschütze Sinan Bakis. Wir haben von Anfang an gewusst, dass es schwer wird. Es fehlt ein bisschen das Selbstvertrauen. Wir haben aber noch acht Spiele und müssen weiter dran glauben, dann schaffen wir das auch.“

Franz Ponweiser (Mattersburg-Trainer): „Ich bin hochzufrieden mit dem Ergebnis. In der ersten Hälfte haben wir nach dem 1:0 ein richtig gutes Spiel gemacht. Besonders hat mir das super Pressing meiner Mannschaft gefallen. Wir haben die Tore zur richtigen Zeit gemacht, die Partie gut kontrolliert und in der letzten Linie extrem gut verteidigt. In der zweiten Hälfte haben wir es verabsäumt, das dritte Tor zu machen."