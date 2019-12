Austria Wien: Der Hintergrund der Polster-Schlacht

Als wäre die Derby-Woche nicht aufregend genug, so kehrt bei der Austria zusätzlich Unruhe ein. Verursacht von außen, ausgerechnet von einer violetten Legende. Toni Polster erwies den Veilchen einen Bärendienst mit einer Digital-Attacke gegen AG-Vorstand Markus Kraetschmer. Und das nach dem 5:0-Heimsieg über Hartberg, der Selbstvertrauen und Mut machen soll vor dem Derby am Sonntag (22.500 Karten sind schon verkauft). Der gebeutelten Austria bleibt wohl nichts erspart.

Die Attacke Toni Polster, Trainer von Wr. Viktoria, richtete via Instagram-Video Austrias Finanzchef Markus Kraetschmer eine deutliche Botschaft aus: „Lieber Markus Kraetschmer, was du mit unserer Austria in den letzten fünf, sechs Jahren gemacht hast, ist eine Frechheit. Wir haben keine Mannschaft, und wir haben kein Geld. Nachweislich warst du an jedem Transfer beteiligt, der schiefgegangen ist. Und das waren in den letzten Jahren 25 zirka. Bitte, Markus, zieh die Reißleine, oder Herr Hensel (Anm.: der Austria-Präsident), bitte greifen Sie ein. Das ist einer Austria vollkommen unwürdig.“