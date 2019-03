Austria-Präsident Hensel: "Zwei Derbys im Frühjahr wären gut"

Apropos. Der Cup ist schon weg. Wie schlimm wäre es, ein zweites Jahr im neuen Stadion nicht Europacup zu spielen?

Das stellen wir uns gar nicht vor, zumal die Chancen intakt sind. Wenn aber die Situation so wäre, dann würde sich die Austria der Situation auch stellen. Der Verein würde aber nicht untergehen. Es wäre für die Fans schlecht, auch für alle Mitarbeiter. Es lebt sich leichter, wenn man dieses Goody mit dabei hat.

Sie sind ein präsenter und interessierter Präsident. Ist das Ihre Amts-Interpretierung?

Mein Vorgänger Wolfgang Katzian war zu Beginn seiner Amtszeit präsenter als am Ende, weil einfach mehr zu tun war. Ich möchte die Leute besser kennen lernen, die Mitarbeiter, die Strukturen. Jeder ist in seinem Führungsstil anders, ich will ein bisschen mehr rein ins Getriebe, damit ich mir auch sicherer in meinen Entscheidungen sein kann. Das heißt nicht, dass ich mich ins operative Geschäft einschalte, dafür gibt es Leute, die das gut machen.

Sie interessieren sich auch fürs Sportliche, führen Gespräche mit dem Trainer. Wollen Sie Erklärungen?

Solange man das im Dialog macht, ist das ja auch eine Weiterbildung für mich, das schadet mir nicht. Ich kann niemandem etwas vorschreiben, weil ich dafür zu wenig Ahnung habe. Aber vielleicht muss ich wem anderen was erklären, dann habe ich Argumente.

Wie sieht bei Ihnen die Entscheidungsfindung aus?

Wenn die Situation es nicht erfordert, entscheide ich nicht spontan. Ich sammle gerne Eindrücke, und dann entscheiden wir im Team. Ein breites Meinungsspektrum ist mir wichtig.