Bundesliga-Thriller: Sieben zittern noch im Endspurt

Meister Salzburg (Platz 1, 51 Punkte) ist in der Liga seit 38 Heimspielen ungeschlagen. Der Rekord in der Bundesliga liegt bei 39 Heimspielen ohne Niederlage in Folge, aufgestellt von Wacker Innsbruck zwischen März 1982 und September 1984.

Gegner Sturm Graz (6., 27 Punkte) läuft Gefahr, noch aus dem elitären Kreis der sechs besten Teams zu fallen. Vielleicht ist das ein Grund, warum sich Kapitän Stefan Hierländer nicht so recht für den neuen Modus erwärmen kann, vor allem aufgrund der – für ihn – ungerechten Punkteteilung. „In Mathe war ich nie gut“, sagt er. Aber er weiß, dass Rapid schon bis auf einen Punkt herangekommen ist. Das erzeugt Druck: „Das hat man schon in den letzten zwei Wochen gemerkt, es ist ein anderes Feeling in der Mannschaft.“