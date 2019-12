Austria spart: Trainingslager und Weihnachtsfeier abgesagt

Bis Mitte Dezember will die Austria die restliche Saison durchfinanziert haben. Sportvorstand Peter Stöger hat in den vergangenen Wochen diesbezüglich viele Termine wahrgenommen, um der Austria neue Geldgeber schmackhaft zu machen.Der violette Gürtel wird generell enger geschnallt, man will in sämtlichen Bereichen Geld einsparen. „Es ist ernst und relativ eng. Das bedeutet, dass wir entweder neue Geldquellen aufmachen. Oder es müsste sich im Kader etwas verändern, damit wir wieder Kohle reinbekommen.

An allen Ecken und Enden wid derzeit am Verteilerkreis gespart. "Wir sind das Budget durchgegangen und haben ein paar Sachen vorweg aus dem Budget gecuttet und herausgenommen. Das stimmt, da ist das Trainingslager der Profimannschaft und auch die große Weihnachtsfeier dabei", bestätigt der 53-jährige Wiener. Das Christkind kommt bei den Violetten in die Südtribüne der Generali Arena, in den VIP-Klub, nur für die Mitarbeiter. Selbst die Mannschaft wird nicht dabei sein.