Austria verabschiedet sich mit einer Abfuhr aus dem Europacup

Mit Anstand und einem Sieg hatte sich die Wiener Austria vom Europacup verabschieden wollen, letztlich sagte man mit einer Niederlage in der israelischen WĂŒste Adieu. Und komplettierte eine schwarze Europacupwoche fĂŒr Österreich nach dem 0:4 von Salzburg und dem 0:2 von Sturm. Die Veilchen welkten vor sich hin und kassierten ein 0:4-Debakel bei Be’er Scheva. Sechs Gruppenspiele, zwei Punkte, letzter Platz.

Trainer Manfred Schmid gab Goalie Kos, Verteidiger Baltaxa und StĂŒrmer Tabakovic eine Chance. Nach einer ausgeglichenen halben Stunde ohne viel Tempo in der Partie gingen die Israelis aus einem Eckball in FĂŒhrung. Braunöder und Baltaxa verloren viel zu einfach das Luftduell gegen Yehezkel, der per Kopf traf (29.). Baltaxa machte auch beim zweiten Gegentor schlechte Figur, als er stĂŒmperhaft einen Zweikampf verlor, Safuri erhöhte auf 2:0 (33.).