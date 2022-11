Sportdirektor Christoph Freund: "Das ist 100 Prozent Salzburg"

Trainer Jaissle freut sich auf seine Premiere in diesem Bewerb, eine Kampfansage wie 2019 von seinem Vorgänger Jesse Marsch wird es nicht geben. Der hatte damals nach dem Aus in der Königsklasse gemeint: „Jetzt gewinnen wir die Europa League.“ Salzburg schied in der Zwischenrunde gegen Frankfurt aus.

„Zunächst bin ich auf die Auslosung gespannt“, geht es Jaissle ruhiger an, „dann schauen wir von Spiel zu Spiel.“ Die Spieler freuen sich jedenfalls schon auf die Europa League. „Wir haben eine gute Champions-League-Saison gespielt. Jetzt wollen wir auch dort so weit wie möglich kommen“, gab Dijon Kameri zu Protokoll.

Natürlich will man dann auch schon jene Dinge besser machen, die in der Champions League nicht so gut geklappt haben. Was man aus dem Spiel in Mailand gelernt hat? „Dass solche Partien auf Topniveau in der Box entschieden werden“, sagt Jaissle. Da fehlte es den jungen Salzburgern noch an Kaltschnäuzigkeit.