Salzburgs 0:4 in Mailand: "Eine ordentliche Gnackwatschn"

"Es ist einfach geil, dass wir in Europa bleiben", sagt auch Luka Sucic. "Da sind wieder brutale Mannschaften dabei." Man habe in der Champions League "die großen Clubs geärgert". Jetzt wolle man in der zweiten europäischen Liga "so weit wie möglich kommen", ergänzte Mittelfeld-Kollege Dijon Kameri. International zu überwintern sei von Anfang an das Ziel gewesen. "Von dem her ist alles ok", sagt Nicolas Seiwald.

Milan sei vor dem Tor besser gewesen, sagt der ÖFB-Teamspieler. "Wir sind ein bisschen zu hoch untergegangen hier in Italien." Im 71. Pflichtspiel unter Jaissle kassierte man erst zum zweiten Mal mehr als zwei Gegentore. Schlimmer endete es nur beim 1:7 gegen Bayern München im CL-Achtelfinale vergangenen März. Mit vier Treffern Unterschied unterlag Salzburg in der Red-Bull-Ära (seit 2005) im Europacup sonst nur abermals den Bayern (2:6 im Jahr 2020) und Metalist Charkiw (0:4 im Jahr 2012).