Wie Oliver Glasner und Frankfurt Fußball-Geschichte schrieben

Die Frankfurter – in der deutschen Bundesliga aktuell auf Platz fünf – haben also noch viel vor. Auch in der Champions League. Im Achtelfinale sind Spiele gegen europäische Schwergewichte fast garantiert. "Jetzt gibt es nur noch ganz große Kaliber und Weltstars, die da kommen", sagte Kapitän Sebastian Rode. "Wir sind nicht chancenlos, aber sicher der Außenseiter."

Das war auch Villarreal in der vergangenen Saison, die Spanier haben es als solcher sensationell bis ins Halbfinale der Champions League geschafft. "Sie haben es vorgemacht", erinnerte Rode. "Top 16 in Europa, und irgendwie so auf leisen Sohlen so ein verträumtes Villarreal – das ist etwas, das ich mir durchaus vorstellen kann", sagte Vorstandschef Axel Hellmann.