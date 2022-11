Leipzig nach 4:0-Erfolg im CL-Achtelfinale, Torfestival für Real

RB Leipzig hat zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte das Achtelfinale der Champions League erreicht. Das Team von Trainer Marco Rose feierte am Mittwoch in der 6. Runde in Warschau einen 4:0 (1:0)-Kantersieg über Schachtar Donezk und wurde damit Zweiter in der Gruppe F. Den Gruppensieg sicherte sich Titelverteidiger Real Madrid durch einen deutlichen 5:1 (2:0)-Erfolg über Celtic Glasgow.