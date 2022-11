CL-Kracher live: So steht es bei AC Milan gegen Red Bull Salzburg

Milan reicht ein Zähler zum Aufstieg. Mit einer Punkteteilung hätte Salzburg immerhin den Umstieg in die Europa League sicher. "Wenn man in so einem Endspiel steht, dann will man es auch gewinnen. Insofern ist die Marschroute klar", betonte Jaissle am Dienstagabend. Seine Mannschaft sei "mit breiter Brust" angereist. Mut mache unter anderem das Hinspiel, in dem die Salzburger dem italienischen Meister Anfang September ein 1:1 abgetrotzt hatten.

Die Ausgangslage ist jedenfalls nicht ganz ungefährlich. Eine Niederlage hätte aber nur dann das Salzburger Europacup-Aus zur Folge, wenn Dinamo Zagreb im Parallelspiel bei Gruppensieger Chelsea gewinnt.