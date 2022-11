Neustart auf der Baustelle: Wie bei Rapid die Zukunft geplant wird

Am finanziellen Background soll es künftig nicht (mehr) scheitern. Der nächste Präsident Alexander Wrabetz kündigt neben einem verstärkten Fokus auf den Sport auch eine Budgeterhöhung an. Von den rund 40 Millionen (für den gesamten Betrieb in Europacupjahren) soll es schrittweise Richtung 60 Millionen gehen. „Das ist sehr ambitioniert, aber machbar“, sagt Wrabetz, der das Scouting schnellstmöglich verbessern will.

Am Freitag um 11 Uhr wird das von Hofmann mitentwickelte Konzept für den Neustart veröffentlicht.