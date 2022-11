Finales Drama in Dänemark: Sturm Graz fliegt aus dem Europacup

Es war angerichtet. Nach den zwei beachtlichen Unentschieden gegen Lazio und dem Last-Minute-Heimsieg über Feyenoord hatte Sturm in der wohl ausgeglichensten Gruppe der Europa League Chancen auf den Gruppensieg – und muss sich nach einem schwarzen Abend als Gruppenletzter verabschieden. Die Steirer unterlagen in Herning beim dänischen Spitzenklub Midtjylland mit 0:2 – und nachdem Feyenoord daheim Lazio schlug, kann man als Gruppenletzter nicht einmal in der Conference League weiterspielen.