EM-Auftakt live: So steht es im Kracher England gegen Österreich

Monatelang wurde darauf hingefiebert, am Mittwoch-Abend (21 Uhr) ist es so weit: Österreichs Frauen-Nationalteam hat die Ehre, die EM in England im Duell mit den Gastgeberinnen im ausverkauften Old Trafford Stadium zu eröffnen. Aufgrund der Ausgangslage würde alles andere als eine ÖFB-Niederlage einer Sensation gleichen. Die Truppe von Irene Fuhrmann will sich in einem auf der Highlightliste ganz oben stehenden Spiel vor allem ein gutes Gefühl holen.